COOP maakt plaats voor nieuwe Albert Heijn in Nieuwehorne

tech & media vr 3 januari 2025, 14:06

NIEUWEHORNE - Woensdag 22 januari opent om 11.00 uur de gloednieuwe Albert Heijn van onderneemster Pytsje Brouwer in Nieuwehorne de deuren. De winkel aan de Schoterlandseweg 43 is ruim van opzet en heeft een uitgebreid aanbod met verse producten.

De onderneemster en haar medewerkers nodigen iedereen uit de Albert Heijn te bezoeken. Bij de opening zal de levensgrote, bekende hamster er zijn om samen mee op de foto te gaan en krijgen de eerste honderd klanten gratis wat lekkers.

Pytsje Brouwer had op dezelfde locatie eerst een andere supermarkt. "De Albert Heijn is weliswaar gloednieuw en groter, toch is er één ding hetzelfde. En dat is de sfeer, want alle medewerkers zijn uiteraard in de nieuwe winkel te vinden. Dus is het bij ons gemoedelijk, als vanouds!" Gelijktijdig met de Albert Heijn opent de onderneemster ook een drogisterij, een Readshop en een Family-restaurant.

Veel vers

De Albert Heijn, een derde groter dan de oude winkel, is overzichtelijk ingedeeld. Klanten krijgen keuze uit een ruimer assortiment. Vooral van verse producten zijn er meer soorten en aantallen. Op het grote versplein houdt 'dry misting', een fijne verneveling van water, groente en fruit langer vers.

Uiteraard is het lokale aanbod met onder andere de aardappelen van Greydanus, het vlees van Weidenaar en brood en gebak van bakkerij Verloop Gorredijk in de nieuwe winkel te vinden.

Gall & Gall

Voor kinderen is er in de nieuwe AH een aantrekkelijke hoek waar ze zich prima kunnen vermaken. Behalve drie gewone kassa's zijn er acht zelfscankassa's waarbij je ook met contant geld kunt afrekenen. In de hal van de supermarkt komt een Gall & Gall gemak met een compleet assortiment binnenlands en buitenlands gedistilleerd.

90 jaar in Nieuwehorne

Pytsje Brouwer stamt uit een echte kruideniersfamilie. Haar overgrootvader Auke sr. bracht in 1935 al met een bakfiets levensmiddelen rond. Vier jaar later ging hij verkopen vanuit zijn woonhuis aan de Schoterlandseweg 43. Verbouwingen en nieuwbouw volgden, maar steeds bleef de winkel op dezelfde plek.

In 2020 nam Pytsje de winkels over van haar vader, Auke jr. "Onze historie bestrijkt 90 jaar en kent veel bijzondere mijlpalen. We hebben ze afgebeeld op een speciale wand in onze nieuwe Albert Heijn", aldus de onderneemster.