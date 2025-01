Steyn en de illusie van een maand zonder

Eelke Rekker vr 3 januari 2025, 13:53 column

Dry January, Stoptober - je kent ze vast wel. Van die campagnes waarbij mensen een maand stoppen met drinken of roken. Heel nobel allemaal. Het idee is dat je je gedrag even pauzeert, nadenkt over wat je doet, en misschien zelfs wel voorgoed stopt. Maar hoe vaak lukt dat echt?

Ik deed vorig jaar mee aan Dry January, dus een maand geen alcohol. En eerlijk, het deed me best wat. Ik merkte hoe vaak ik zonder na te denken een drankje inschonk. Die Tripel na het tennissen, dat biertje tijdens de voetbalwedstrijd, of een whiskey op vrijdagavond. Het maakte me bewuster van hoe vaak je denkt: "Ach, eentje kan wel." Maar februari kwam, en voor ik het wist, was alles weer zoals het was.

Dat is precies het probleem met zo'n maand. Het kan je helpen even stil te staan bij je gewoontes, maar daarna? Het is alsof je een elastiekje uitrekt en vervolgens loslaat. Je gedrag schiet terug naar hoe het altijd was. Voor sommigen werkt het, die zetten echt door. Maar laten we eerlijk zijn: de meesten van ons pakken na een maand de draad gewoon weer op.

Neem bijvoorbeeld Steyn Land, een zanger uit Harkema. Hij deed mee aan Stoptober, dus een maand niet roken. Maar op 30 oktober stond hij alweer bij het tankstation met een pakje sigaretten in zijn hand. Hij geeft toe dat het niet is gelukt, maar wil nu "minder gaan roken." Natuurlijk, dat klinkt goed, maar in de praktijk? Het voelt meer als een slap excuus.

Snap je, het punt is niet dat Steyn faalde—het punt is dat zulke acties vaak alleen tijdelijk effect hebben. Ze laten je nadenken, maar brengen niet zomaar een blijvende verandering. En dat is oké, want verandering kost tijd. Het is geen sprint, maar een marathon.

Dus wat levert zo'n maand zonder nou echt op? Misschien een paar tientjes die je niet uitgaf aan sigaretten of drank. Maar ook een beetje inzicht: waarom rook je, of drink je eigenlijk? Waarom is dat biertje zo aantrekkelijk na een zware dag? Bewustwording is een goeie eerste stap. Maar daarna moet je er iets mee doen. En dat is waar het vaak misgaat.

Dus, voor wie het probeert: top. Petje af, zelfs al lukt het niet helemaal. Je hebt het geprobeerd, en dat is al meer dan niets. Maar doe jezelf één belofte: blijf er iets mee doen. Want een maand zonder iets is mooi, maar een leven waarin je echt bewust kiest, is nog veel beter.

Succes, en als je een fout maakt? Geeft niks. Morgen is er weer een dag om het opnieuw te proberen.

Eelke Rekker

tv-columnist