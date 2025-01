Opnieuw eindigt auto op de kop in de sloot langs Centrale As

regionaal vr 3 januari 2025, 11:32

DE FALOM - Op de Centrale As vond vrijdag in de loop van de ochtend opnieuw een ongeluk plaats. Even na 11.00 uur eindigde een automobilist door onbekende oorzaak op de kop in de sloot.

Het ongeval vond deze keer vlak na de oprit / afrit bij Damwâld (richting De Falom) plaats.

De politie, meerdere ambulances en de brandweer van Damwâld kwamen met spoed ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Twee ambulances vertrokken alweer vrij snel. Het is onbekend of er ook inzittende(n) gewond zijn geraakt.

Wegafsluiting

De weg werd afgesloten voor het doorgaande verkeer (richting Hurdegaryp) in verband met de afhandeling van het ongeval.

De plek van dit ongeval is ongeveer 2 kilometer eerder dan de plek van het dodelijke ongeval dat vrijdagochtend vroeg plaats vond op de Centrale As. Er was ook deze keer sprake van winterse omstandigheden op de weg.

