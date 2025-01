Nog een automobilist raakt van de weg op Boppewei

lokaal nieuws vr 3 januari 2025, 09:38

DE WESTEREEN - Op de Boppewei bij De Westereen vond donderdagnacht opnieuw een ongeval plaats. Eerder op donderdagavond eindigde ook al een automobilist in de sloot.

Er was 's avonds sprake van een fikse hagelbui tussen Feanwâlden en De Westereen waardoor de weg spekglad werd. Het is onbekend of het in de nacht ook nog geregend of gehageld heeft.

De bestuurder vloog omstreeks 1.30 uur uit de bocht. Bij dit ongeval was volgens de politie alleen sprake van materiële schade. Er wordt door de politie onderzocht of de gladheid een rol heeft gespeeld bij dit ongeluk.