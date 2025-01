Hagelbui: auto's in de slip (en sloot) op Centrale As en Boppewei

regionaal do 2 januari 2025, 21:00

FEANWALDEN - Een plaatselijke winterse hagelbui zorgde voor diverse slippartijen op de Centrale As en de Boppewei tussen Feanwâlden en De Westereen. De hagel viel hoofdzakelijk rondom tuincentrum Tuin.

De eerste automobilist kwam omstreeks 20.10 uur in de slip op de Centrale As (richting Drachten). Zowel de politie, een ambulance als berger kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Het is onbekend of er iemand gewond is geraakt. De berger heeft de auto weggesleept.

Spiegelgladde Centrale As

Een andere automobilist zou ook in de slip zijn geraakt. Door de hagel op de weg was het spekglad op de Centrale As. De politie heeft na de afhandeling van het ongeval nog enige tijd automobilisten gewaarschuwd voor de gladde weg. Op dat moment vond er ook een ongeval plaats op de Boppewei richting De Westereen.

Auto in de sloot

Op de Boppewei raakte een automobilist in de slip en eindigde in de sloot. In de auto zaten een vrouw en een jongen. Zij kwamen met de schrik vrij. Naast de politie kwam ook korte tijd de brandweer ter plaatse. Zij hoefden uiteindelijk niet meer in actie te komen. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld.

Het ging om een plaatselijke hagelbui die voor veel hagel op de weg zorgde. Rondom de locatie lag helemaal geen hagel of sneeuw op de weg.

FOTONIEUWS