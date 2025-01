Meubelcentrum Neef stopt, leegverkoop gestart met hoge kortingen!

ondernemend nieuws do 2 januari 2025, 10:00

HURDEGARYP - Na 65 jaar sluit Meubelcentrum Neef in Hurdegaryp binnenkort voorgoed haar deuren. Het familiebedrijf is een begrip in de regio en staat bekend om haar klantgerichtheid en hoogwaardige meubels. Profiteer nu van de laatste uitverkoop met kortingen tot maar liefst 60%.

Weloverwogen keuze

De keuze om te stoppen is zorgvuldig genomen. Eigenaren Harry en Nita Hoekstra geven aan dat een investeringsmaatschappij op hun pad kwam en dat zowel hun leeftijd als het ontbreken van opvolging een grote rol hebben gespeeld in het besluit. "We hebben jarenlang met passie en toewijding gewerkt, maar voelen dat dit het juiste moment is om een stap terug te doen", zegt het echtpaar.

Opheffingsuitverkoop

De opheffingsuitverkoop is in volle gang. Op de hele voorraad zijn hoge kortingen tot maar liefst 60%. Banken, stoelen, tafels, kasten, vloerkleden, matrassen, salontafels en allerlei woonaccessoires. Alles is direct leverbaar en kan meteen worden meegenomen.

"Alles moet weg, dus kom snel langs en sla je sla!"

Meubelcentrum Neef is de komende weken elke woensdag t/m zaterdag geopend van 9.30 tot 17.00 uur.