VV Kollum: Nieuwjaarsloop/-Wandeling op 4 januari 2025

sportnieuws wo 1 januari 2025, 14:33

KOLLUM - Het nieuwe jaar is weer begonnen en wat is een betere manier om 2025 te beginnen dan met een sportieve aftrap. "Wij nodigen iedereen die de VV Kollum een warm hart toedraagt van harte uit om deel te nemen aan deze sportieve start." aldus VV Kollum.

"Dus stof je wandelschoenen af of strik je hardloopschoenen, want we gaan gezamenlijk de paden op en de lanen in. Of je nu een hardloper bent of liever rustig wandelt, er is voor elk wat wils."

De wandeltocht start om 13.00 uur vanaf sportpark Baensein en is zes tot zeven kilometer. Halverwege is een verzorgingspost met een hapje en een drankje. Bij de finish staat voor iedere wandelaar nog een heerlijke versnapering klaar.

De nieuwjaarsloop start om 15.15 uur. De te lopen afstanden zijn 3 of 8 kilometers. Inschrijven kan vanaf 14.30 uur in de kantine van de VV Kollum.

Na afloop prijsuitreiking in de kantine en aansluitend de nieuwjaarsreceptie. Voor aanvullende informatie zie vvkollum.nl.