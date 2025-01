Vuurwerkslachtoffers behandeld in MCL Leeuwarden

wo 1 januari 2025, 09:57

LEEUWARDEN - Op de Spoedeisende Hulp van het MCL in Leeuwarden en Heerenveen (Frisius MC per 2025) zijn deze jaarwisseling veertien vuurwerkslachtoffers behandeld. Dit aantal ligt hoger dan vorig jaar.

In totaal kwamen er in Leeuwarden en Heerenveen veertien mensen binnen met ernstig letsel door vuurwerk. Vorig jaar ging het om 12 slachtoffers. Meer dan de helft van de slachtoffers dit jaar is minderjarig.

Grote brandwonden

Bij zeven slachtoffers ging het om grote brandwonden of de amputatie van vingers. Eén slachtoffer verloor een vinger en een jonge vrouw liep ernstig letsel aan haar gezicht op. Niet alleen mensen die vuurwerk afsteken worden het slachtoffer. Ook omstanders raakten gewond door andermans vuurwerk.

Op de afdeling verloskunde bleef het rustig. In 2025 is er nog geen baby geboren in de ziekenhuizen van Leeuwarden of Heerenveen.