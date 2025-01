Folgeren knipoogt naar zwembad met ontvreemd beeldje

DRACHTEN - Het verdwenen bronzen beeld 'Moeder die haar kind leert zwemmen' dook op nieuwjaarsdag op in de Folgeren in Drachten. Het kunstwerk staat centraal in de stunt van de oudejaarsploeg.

Ook het bouwbord van het bouwproject van het nieuwe zwembad was op deze nieuwjaarsmorgen terug te vinden bij Vreewyk.

Oudejaarsvereniging De Frijsteat Folgeren hoopt dat de entree van het nieuwe zwembad niet te veel omhoog zal gaan. De zwemvaardigheid is belangrijk voor iedereen.

Om de kosten te drukken, is het beeldje alvast gedemonteerd en opgehaald. Op deze manier kan de gemeente Smallingerland kosten besparen. Of het kunstwerk ook daadwerkelijk een nieuw plekje krijgt bij het nieuwe zwembad De Welle is voor nu nog de vraag.....

