Brand in achtertuin van woning in Gerkesklooster

regionaal wo 1 januari 2025, 01:21

GERKESKLOOSTER - De brandweer moest tijdens de jaarwisseling om 1.02 uur uitrukken voor een brand in een schuur bij een woning aan De Brouwerij in Gerkesklooster.

Bij aankomst was er sprake van een uitslaande brand. Naast de schuur stond ook de schutting op de achtertuin in vuur en vlam. In de tuin stonden waarschijnlijk ook andere goederen in brand.

De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Er werd opgeschaald naar 'middel brand' zodat er nog een extra brandweervoertuig ter plaatse komt.

Omstreeks 1.30 uur was het vuur grotendeels geblust.

