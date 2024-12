Bestelbus in brand gestoken in Oosterwolde

OOSTERWOLDE - Een flinke vuurzee heeft oudejaarsavond een bestelauto in de as gelegd aan de Drie Stellingenweg in Oosterwolde.

Rond 23:10 uur is de bestelbus in brand gestoken. In het voertuig is het een en ander aan benzine ontvlamt. Er vonden meerdere explosies plaats.

De brandweer van Oosterwolde was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de bestelauto volledig in vlammen opging. Er is veel jeugd op straat. Zij werden op afstand gehouden.

