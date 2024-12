Brandweer drie keer in actie voor branden in Harkema

lokaal nieuws di 31 december 2024, 21:42

HARKEMA - De brandweer moest tijdens oudejaarsavond drie keer in actie komen aan de Flaeksstrjitte / Boekweitsstrjitte in Harkema. Bij de eerste uitrukken was er sprake van afval dat op een grasveldje in brand was gestoken.

De derde uitruk betrof een coniferenbrand. Alle branden zijn geblust door de brandweer. De gemeente Achtkarspelen heeft de troep op het grasveldje opgeruimd.

