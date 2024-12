Carbidploegen actief in de regio

regionaal di 31 december 2024, 17:01

KOLLUMERSWEACH - Ondanks de harde wind en af en toe wat lichte motregen lieten de carbidploegen zich niet uit het veld slaan. Op oudejaarsdag werd er dan ook volop geknald in de regio Noardeast-Fryslân.

Er is een fotoverslag gemaakt van de carbidploegen van Kollum, Kollumerpomp, Aldwâld, Westergeest en Kollumersweach.

In Kollum was de Kollumer carbidploeg actief met maar liefst 40 melkbussen. In Kollumerpomp klonk de eerste carbidknal al om 6.00 uur. De carbidploeg uit de Pomp knalde er met 35 melkbussen ook flink op los.

Langs De Wygeast in Aldwâld werd ook volop met carbid geschoten. Hier stonden 45 melkbussen op een rij. De sfeer was gezellig, mede dankzij live muziek in de feesttent.

Aan de Foarwei in Kollumersweach waren verschillende groepen bezig met carbidknallen. In Westergeast met maar liefst 75 melkbussen geschoten.

FOTONIEUWS