Afvalbrand geblust aan Schuttersveld in Drachten

lokaal nieuws di 31 december 2024, 14:11

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest op oudejaarsdag in actie komen aan het Schuttersveld in Drachten. Er was afval in brand gezet.

De brandweer werd om 13.02 uur opgeroepen voor de brand. De brand werd na aankomst uiteraard geblust.