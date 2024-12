IJsbeer van Emmen duikt op in Donkerbroek

di 31 december 2024

DONKERBROEK - De bekende vermiste ijsbeer uit het winkelcentrum van Emmen is teruggevonden in Donkerbroek. Waar veel mensen dachten dat de ijsbeer was terug gewandeld naar Hoogkerk (Want de ijsbeer komt toch uit het noorden) duikt hij op bij de Nachtdravers in Donkerbroek.

De ijsbeer is meegenomen naar Donkerbroek omdat de Nachtdravers Beretrots zijn op hun dorp.

De Nachtdravers hanteren de volgende statements:

Deze beer uit het noorden vindt het "te gek" voor woorden

We zijn beren trots op Donkerbroek, daarom komt de ijsbeer hier op bezoek

Hiermee zijn de Nachtdravers trots op de volgende onderwerpen:

Vrijwilligers Ondernemers School Dorpscentrum Nieuwbouw Vrijwilligersverenigingen Inwoners Burgemeester Nachtdravers Donkerbroek (topje van de ijsberg)

Op oudejaarsdag organiseert de oudejaarsploeg de gehele dag activiteiten voor jong en oud zoals het koffiedrinken met 70-plussers het presentjes rondbrengen en een kindermiddag. Naast deze activiteiten presenteren ze ook jaarlijks een stunt. Met deze stunt willen ze een statement maken voor een actueel onderwerp.

De meeste verenigingen maken hun stunt later bekend maar in Donkerbroek doen ze dit al op oudejaarsdag. Om het statement meer kracht bij te zetten en extra aan het licht te brengen proberen ze hier altijd zoveel mogelijk media-aandacht aan te geven.

