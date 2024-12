Jeugd sticht brand in Eanjum, ME kijkt toe op afstand

regionaal di 31 december 2024, 2.38

EANJUM - De jongeren van Eanjum hebben maandagnacht een brand gesticht op de Mûnebuorren in hun dorp. De hele avond werd al door de jeugd met meubilair (stoelen of delen van kasten) gesleept in het dorp.

De brandweer werd om 2.02 uur opgeroepen voor de brand aan de Mûnebuorren.

Uit voorzorg kwam de politie samen met de Mobiele Eenheid (ME) ter plaatse. De ME was aanwezig met twee busjes en bleef op afstand. De brandweer wist het vreugdevuur op de weg te blussen. Op dat moment schoten de jongeren ook nog met carbid. Het carbidschieten werd gedaan met ballen.

De ME was overigens de hele avond aanwezig op het politiebureau in Dokkum om ingezet te kunnen worden voor eventuele calamiteiten. In Eanjum was de inzet uiteindelijk niet nodig. Zowel de politie als de ME bleven op afstand om mogelijke escalatie te voorkomen.

