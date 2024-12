Nieuwe accommodatie van kv It Fean officieel geopend

sportnieuws ma 30 december 2025, 14.38

SURHUISTERVEEN - Na jaren van voorbereiding en maanden van bouwwerkzaamheden was het zaterdag zover, de opening van de nieuwe accommodatie van kv It Fean uit Surhuisterveen.

Leden, ouders van leden, sponsoren en andere betrokkenen waren uitgenodigd om onder een genot van een hapje en drankje samen te komen in de nieuwe ontmoetingsruimte van de vereniging.

De afgelopen jaren is de vereniging in samenwerking met de gemeente Achtkarspelen druk bezig geweest om een nieuwe veldaccommodatie gerealiseerd te krijgen. De hoofdaannemers bouwbedrijf van Dijk en installatiebedrijf DRS zijn na de bouwvak begonnen met de bouw van de kleedkamers en de ontmoetingsruimte.

De ontmoetingsruimte zal niet alleen een kantine zijn voor de vereniging, maar ook andere verenigingen vanuit Surhuisterveen kunnen gebruik gaan maken van deze ruimte. Daarnaast zijn er 2 kunstgrasvelden en een terrein met parkeerplaatsen aangelegd.

Als vereniging heeft kv It Fean 1000 werkuren zelf in de bouw en afwerking gestoken, mede vanwege de verplichtingen richting subsidieverstrekkers. Hierdoor is het een project voor en door de vereniging.

De opening werd door meer dan 200 mensen bezocht en was een groot succes. Na het dankwoord van de voorzitter richting de leden van de bouwcommissie, heeft wethouder Harjan Bruining van de gemeente Achtkarspelen de naam van de ontmoetingsruimte onthult. De naam is een stukje oude historie wat meegaat naar de nieuwe accommodatie en daarnaast past de naam bij de sport korfbal en bij het welkom gevoel die wij als vereniging willen uitstralen. De naam is bijna unaniem gekozen door leden en is: "de Ynrinner".

Op zaterdag 4 januari 2025 is er open huis op de nieuwe accommodatie en is iedereen welkom om tussen 10.30 - 12.00 uur op Blauknopke 6 te Surhuisterveen een kijkje te komen nemen.

