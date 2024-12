Fietser gewond bij aanrijding in Drachten

regionaal ma 30 december 2025, 12.14

DRACHTEN - Een fietser raakte maandag gewond bij een ongeval op de Gauke Boelensstraat in Drachten. Het slachtoffer werd omstreeks 11.10 uur aangereden door een automobilist.

Zowel de politie als een ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Het ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. Deze is later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS