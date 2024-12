Brandweer rukt twee keer uit voor gaslekkage op hetzelfde adres

lokaal nieuws ma 30 december 2025, 10.02

DRACHTEN - De brandweer van Drachten is maandagochtend voor de tweede keer uitgerukt voor een mogelijke gaslekkage in een woning aan de Linde in Drachten. De melding kwam om 9.10 uur binnen.

Zondagmiddag werden de brandweerlieden ook al opgeroepen voor hetzelfde adres.

De bewoner rook een gaslucht in zijn woning en schakelde daarom de brandweer in. Het is niet bekend of er ook daadwerkelijk gas is gemeten. Het incident maandag overgedragen aan Liander.