Slecht weer met jaarwisseling: vuurwerkshow B'zwaag is vanavond

regionaal ma 30 december 2025, 9.34

BEETSTERZWAAG - Het wordt tijdens de jaarwisseling een onstuimige en stormachtige nacht. De voorspelling voor oud en nieuw van het weer belooft niet vee. goeds.

De dag zal begonnen met wat motregen en 's middags wordt het droog en is het bewolkt. Het zal de hele dag aardig waaien waardoor de gevoelstemperatuur lager ligt dan de werkelijke 4-7 graden Celsius.

De wind zal harder beginnen te waaien tijdens de jaarwisseling en de temperatuur stijgt dan wel een beetje. Tegenvaller is de verwachte regen in de nacht.

Vanwege het slechte weer is in Beetsterzwaag besloten om de vuurwerkshow maandagavond alvast te laten plaatsvinden. "Na goed overleg zijn we blij te kunnen mededelen dat we de show gaan laten zien op 30 december om 20:00 uur bij vv de sweach" aldus de Aldjiersploech Beetsterzwaag.

