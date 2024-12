Flinke snelheidsovertreding en herhaaldelijk rijden zonder geldig rijbewijs

regionaal zo 29 december 2024, 8.33

FEANWALDEN - Het rijbewijs van een 48-jarige automobiliste uit Feanwâlden werd vrijdag ingevorderd, nadat zij met 176 km/u over de A6 bij Emmeloord reed waar de maximumsnelheid aanzienlijk lager ligt.

Enige tijd later werd het voertuig opnieuw gezien, dit keer bestuurd door een 64-jarige inwoner van Noardeast-Fryslân. Hij reed met een ongeldig rijbewijs, terwijl hij een week eerder was aangehouden in Drachten voor rijden onder invloed en zonder geldig rijbewijs.

De man werd opnieuw aangehouden, er is proces-verbaal opgemaakt en de auto is in beslag genomen.