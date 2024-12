Scooterrijder onder invloed heeft benen nodig als 'zijwieltjes'

SURHUISTERVEEN - Een opvallend tafereel woensdagochtend in Surhuisterveen. Agenten zagen een scooterbestuurder rijden die aan het slingeren was en zijn benen over de grond sleepte om balans te houden.

De 18-jarige jongeman uit Surhuisterveen bleek nadata hij staande was gehouden niet in het bezit van een rijbewijs. Daarnaast was hij onder invloed van alcohol.

Op het bureau blies de jongen 330 μg/l. Voor zowel het rijden zonder rijbewijs als het rijden onder invloed kreeg hij een proces-verbaal. Zijn passagier ontving eveneens een bekeuring, hij zat achterop zonder helm.