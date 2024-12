Hardleerse drankrijder binnen maand rijbewijs weer kwijt

regionaal za 28 december 2024, 15.10

NIJEGA - Hij kon er nog geen maand van genieten, het roze pasje dat hij al meer dan een jaar kwijt was. Begin 2023 was de 24-jarige man uit gemeente Tytsjerksteradiel zijn rijbewijs namelijk kwijtgeraakt nadat hij onder invloed van alcohol een ongeval had veroorzaakt.

Meer dan jaar kwijt

Ergens in december had hij, na langdurig onderzoek naar zijn rijgeschiktheid en alcoholgebruik, zijn rijbewijs eindelijk terug. Maar deze beginnend bestuurder had niks geleerd van zijn eerdere fout. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd hij weer aangehouden voor rijden onder invloed.

Slingerend op Centrale As

Op de Centrale As zagen agenten rond 1.30 uur een auto slingerend rijden. De daarna gegeven volg- en stoptekens negeerde de man. Vervolgens is het voertuig door de agenten klemgereden ter hoogte van Nijega.

10 keer meer

Het vermoeden dat de man zwaar beschonken was bleek ook uit de ademanalyse die vervolgens werd gedaan. Hij had namelijk tien keer meer gedronken dan toegestaan voor een beginnend bestuurder. Een score van 1014 μg/l waar 88 μg/l is toegestaan.

Opnieuw ingevorderd

Hierop is het rijbewijs van deze hardleerse bestuurder wederom ingevorderd en zal ongeldig worden verklaard. Mocht hij in de toekomst toch weer een rijbewijs willen hadden dan zal hij opnieuw een geschiktheidsonderzoek moeten ondergaan. Daarnaast moet hij dan ook opnieuw theorie- en praktijkexamen doen.