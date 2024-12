Bestelbus belandt in de sloot bij Ureterp

regionaal vr 27 december 2024, 18.10

URETERP - Op de Hegebrechsterleane bij Ureterp is vrijdagavond een bestelbus in een sloot beland. De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekend. Het overige verkeer had weinig hinder van het ongeval. Een persoon is nagekeken in de ambulance maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger is ingeschakeld om de bestelbus uit de sloot te halen.