Voortvluchtige oud inwoner van Dokkum gepakt op Ameland

regionaal vr 27 december 2024, 17.43

NES (AMELAND) - Een ogenschijnlijk onschuldig uitje met de kerstdagen naar Ameland kreeg een onverwacht staartje voor een voortvluchtige 38-jarige oud-inwoner van Dokkum. In de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag kreeg de politie een melding van een ruzie in een hotelkamer op het eiland.

Eén van de betrokkenen bleek zich niet te kunnen identificeren en gaf bovendien een valse naam op.

Na verder onderzoek kwamen agenten erachter dat het om een man ging die nog een gevangenisstraf van 73 dagen open had staan. De man, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, was eerder door de politie van Noordoost-Fryslân in het buitenland opgespoord.

Internationaal kon hij echter niet worden aangehouden en de man had ook niet de intentie om zichzelf in Nederland bij de politie te melden. Zijn uitje naar Ameland bracht hem echter alsnog in de cel.

Naast de openstaande straf heeft de man tijdens zijn aanhouding aanvullende gerechtelijke uitspraken ontvangen, wat zijn strafperiode mogelijk verder zal verlengen. Na een overtocht met de sneldienst naar Holwert is hij ingesloten in het cellencomplex in Leeuwarden.