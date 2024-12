Carlo Rietdijk nieuwe hoofdtrainer bij vv Drachtster Boys

sportnieuws vr 27 december 2024, 14.13

DRACHTEN - Met ingang van 1 juli 2025 is Carlo Rietdijk de nieuwe hoofdtrainer van Drachtster Boys. De 39-jarige in Leeuwarden woonachtige trainer is momenteel trainer van SWZ in Sneek. Eerder was Rietdijk werkzaam bij Leeuwarder Zwaluwen, ONB, Cambuur ( als trainer en Hoofd Jeugdopleiding), FC Groningen en Red Bull Salzburg.

Rietdijk volgt trainer Willem Lanjouw op die bezig is aan zijn derde seizoen. Hij verlaat aan het eind van het seizoen de Drachtster club en gaat 'in sabbatical'.

"Rietdijk is een ambitieuze trainer die past bij de visie van de club. Hij heeft aangetoond jonge spelers beter te maken en niet te schromen jonge spelers een kans te bieden. Onze jeugd speelt momenteel op het gewenste divisie niveau en met Rietdijk hopen we de juiste verbinding met de hoofdmacht te maken. Rietdijk kan zijn ervaring als Hoofd Jeugdopleiding gebruiken om de verbinding tussen jeugdopleiding en hoofdmacht te optimaliseren ", aldus Gijs Lokhorst, voorzitter van Drachtster Boys.

Carlo Rietdijk tekent een contract voor één seizoen bij Drachtster Boys.