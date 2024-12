Drachtster slaat op de vlucht nadat hij met bestelbus over de kop vliegt

regionaal wo 25 december 2024, 20.50

DRACHTEN - Een 49-jarige automobilist uit Drachten is afgelopen weekeinde op de vlucht geslagen nadat hij met zijn bestelbus over de kop sloeg. Het ongeval vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag op de A28/A50 bij het knooppunt Hattemerbroek.

De bestelbus zou meerdere keren over de kop zijn geslagen en de bestuurder besloot er daarna vandoor te gaan. Het ongeval vond omstreeks 1.00 uur plaats. De bestuurder reed vanuit de omgeving van Heerde naar huis.

Kort na het ongeval werd de man uiteindelijk in de buurt aangetroffen. De politie liet de volgende dag weten dat de man onder invloed was. Hij is aangehouden.

De Drachtster vloog uit de bocht en ramde daarna een lantaarnpaal. Zijn grijze bestelbus sloeg daarna over de kop.

