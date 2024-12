Jos gaat los: Kerstkind onder het puin

Jos van Noord di 24 december 2024, 11.00 column di 24 december 2024, 11.00

Als Jezus in deze tijd was geboren...

In Friesland is deze Kerst een andere soort boom populair: de Anne Frank boom. Friese gemeenten, van huis uit niet gewend om voorbij hun eigen grenzen te kijken, tuimelen over elkaar heen nu er stekjes beschikbaar komen van de oude kastanjeboom waar Anne Frank vanuit het Achterhuis op keek.

Kijk ons Friezen weer eens goed bezig! Eerst meldde de verzamelgemeente Waadhoeke zich voor zo'n stek, nu wil ook Harlingen er eentje. Dan kunnen Drachten en Dokkum vast niet achterblijven.

Harns spant kinderen voor het karretje, zo aandoenlijk. Basisschooljeugd mag het stekje planten, in het Harmenspark.

Ik zeg: kindermisbruik!

Zouden die kinderen weet hebben van de weerzinwekkende slachting onder hun leeftijdgenoten dit jaar in Gaza? De VN spreekt van al zo'n 45.000 dodelijke slachtoffers, meest onschuldige kinderen en hun moeders. Een veelvoud aan verminkten. Gruwelijke verwondingen, behandeling is niet beschikbaar. Hongersnood bovendien. En het gaat maar door.

Genocide, concludeert Amnesty. Maar mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en internationale rechtsgeleerden, da's allemaal antisemitisch tuig.

Gelukkig komt Friesland op voor mensenrechten! Dat wil zeggen: als het uitkomt.

Zouden Friese kinderen er weet van hebben dat overlevenden van de holocaust nog elke dag hun buren bestoken met gruwelijke bombardementen?

Wat zou Anne Frank daarvan hebben gevonden? Dat haar nabestaanden proberen hun Arabische buren uit te roeien, terwijl die, anders dan de christenvolken van Europa, hen nooit iets hebben misdaan? Ook Syrie, het buurland dat zichzelf nog maar net wist te bevrijden van een helse dictator, wordt stelselmatig gebombardeerd. Gegijzeld door dezelfde indringers die al jaren een groot deel van de Golan-hoogte illegaal bezet houden. De wapens, die leveren wij.

Zouden die Harnse kinderen er weet van hebben dat pastor Munther Isaac van de Lutherse geboortekerk in bezet Bethlehem zijn geloofsgenoten in Friesland gebrek aan medemenselijkheid verwijt? Op de geboorteplek van Jezus zei hij dat Friese christenen het Kerstkind verloochenen. Of wij soms vergeten waren dat Jezus toch heus een Palestijns kind was?

De pastoor van Bethlehem windt er geen doekjes om: "Mocht Jezus in deze tijd geboren zijn, dan zou hij onder het puin van Gaza liggen..."

Bij zoveel onrecht moet ik denken aan misschien wel de belangrijkste boodschap van ons Nationaal Holocaust museum: gij zult niet wegkijken.

Zijn de overlevenden van de holocaust vrijgesteld van mensenplichten?

Daar zou ik deze Kerst wel een boom over willen opzetten, desnoods een olijfboom. En ook ik vind dat alle gegijzelden thuis moeten zijn, met Kerst.

Maar de schijnvromen die uitgerekend nu met een Anne Frank boom komen aanzetten, die geven alle bezette, gebombardeerde, ontheemde, uitgehongerde, gevangen, vernederde, geterroriseerde, gegijzelde en ontmenselijkte Palestijnen, onder wie het kind Jezus dat er ook niks aan kan doen, deze Kerst nog even een trap na.

Jos van Noord