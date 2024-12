Twee jongens mishandeld in Appelscha

regionaal di 24 december 2024, 9.10

APPELSCHA - Twee jongens zijn maandagavond lichtgewond geraakt bij een ruzie met de bestuurder van een bestelauto. De ruzie vond omstreeks 22.40 uur plaats nabij de Boerestreek in Appelscha.

De politie en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse.

Meerdere mensen hebben bij de politie verklaard dat een man uit een bestelbus stapte daarna twee jongens mishandelde. De man bleef op de slachtoffers inslaan met een voorwerp wat leek op een stok of een knuppel, aldus één van de slachtoffers. Vrienden zijn er aan te pas gekomen het duo te bevrijden van de man. De man is er vervolgens in onbekende richting vandoor gegaan.

De politie heeft een buurtonderzoek gedaan en heeft getuigen gehoord. Camerabeelden uit de omgeving zijn opgevraagd van bewoners.

De twee slachtoffers zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd in de ambulances. Hoewel beide slachtoffers rake klappen hadden gekregen, raakten ze lichtgewond aan handen en benen. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De aanleiding van de ruzie is onbekend. De politie is nog op zoek naar de dader, deze werd ter plekke niet meer aangetroffen. Volgens de agenten gaat het om een blanke man van rond de 25 jaar oud. Hij is rond de 1.80 meter lang en reed in een witte bestelauto. De politie vraagt getuigen zich te melden.

