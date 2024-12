Bewoner (77) overleden bij flatbrand in Drachten

regionaal di 24 december 2024, 7.06

DRACHTEN - Aan de Tjaarda in Drachten is in de nacht van maandag op dinsdag rond half drie brand uitgebroken in een woning op de zevende verdieping, waarbij een 77-jarige bewoner is overleden.

Bewoners van een verdieping boven het brandende appartement zagen rook hun kamers binnenkomen en belden de hulpdiensten. Meerdere brandweervoertuigen, politie-eenheden en ambulances kwamen ter plaatse.

In de woning werd een bewoner aangetroffen. Deze persoon werd overgedragen aan het ambulancepersoneel, maar hulp mocht helaas niet meer baten.

Na het blussen van de brand moesten vijf andere woningen worden ontruimd vanwege de hoge CO-waarden en rookschade. De getroffen bewoners zijn tijdelijk opgevangen in het Van der Valk Hotel in Drachten. Het is nog onbekend wanneer zij terug naar huis kunnen.

FOTONIEUWS