Winkeldief (20) uit Achtkarspelen opgepakt

lokaal nieuws ma 23 december 2024, 18.43

GROOTEGAST - Een 20-jarige winkeldief uit de gemeente Achtkarspelen is afgelopen vrijdag opgepakt in Grootegast. Hij bleek iets gestolen te hebben uit een winkel in Grootegast.

De man had al eerder winkeldiefstallen gepleegd en is in verzekering gesteld. Hij is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.