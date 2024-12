Andries en Aaltje Borger uit Harkema 65 jaar getrouwd

regionaal ma 23 december 2024, 13.01

HARKEMA - Andries en Aaltje Borger uit Harkema 65 jaar getrouwd

Feest in Harkema! Andries Borger en Aaltje Borger – Pander zijn maandag 23 december maar liefst 65 jaar getrouwd. Burgemeester Oebele Brouwer gaat bij het 'briljanten echtpaar' op bezoek en feliciteert hen namens de gemeente.

Zowel meneer als mevrouw Borger zijn geboren en getogen in Harkema. Ze ontmoetten elkaar op de zogenaamde 'veiling'. Jongeren uit de regio maakten dan een wandeling om elkaar te treffen. Tussen Andries Borger en Aaltje Pander sloeg de vonk over en op 23 december 1959 stapten ze in het huwelijksbootje.

Het echtpaar kreeg twee kinderen en heeft inmiddels vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Meneer Borger werkte in het begin van zijn carrière bij verschillende werkgevers. Daarna vond hij een baan bij elektriciteitsbedrijf Electron. Hier zat hij echt op zijn plek en werkte er jarenlang. Ook in zijn vrije tijd zat hij niet stil: Andries Borger was fervent duivenmelker.

Aaltje Borger – Pander werkte voor haar huwelijk bij Philips in Drachten. Toen ze getrouwd was stopte ze met werken, zoals in die tijd gebruikelijk was. Ze nam met liefde de zorg voor het huishouden en de kinderen op zich. Toen de kinderen wat groter werden, vond ze werk als hulp in de huishouding bij een bejaardentehuis.

Het echtpaar Borger verkeert in relatief goede gezondheid. Het huwelijksjubileum wordt gevierd met de familie.

FOTONIEUWS