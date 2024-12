Vrolijke feestdagen zonder glaszorgen

ma 23 december 2024

DRACHTEN - Sterretjes afsteken met de feestdagen is leuk, maar het is niet leuk als je een sterretje in je raam hebt. Maar een ongelukje kan altijd gebeuren. Gelukkig staat Glasservice Huizinga ook tijdens deze dagen 24/7 voor je klaar. Of het nu om glasschade door een ongeluk of een andere reden gaat, je kunt op hen rekenen. Meestal zijn de glaszetters binnen een half uur ter plaatse!

Oudejaarsavond

Tijdens de jaarwisseling is een ongelukje met glas snel gebeurd. Een champagnekurk die door de ruit schiet of vuurwerkschade kan flink wat stress veroorzaken. Geen zorgen! Glasservice Huizinga helpt je snel, zodat je weer kunt genieten van de feestvreugde. Hun 24-uurs service zorgt ervoor dat je ruit in no-time gerepareerd is.

Duurzaam het nieuwe jaar in

Wil je in het nieuwe jaar je woning duurzamer maken? Glasservice Huizinga helpt je ook hiermee! Ze plaatsen HR++ glas op afspraak en herstellen beschadigde kozijnen, bijvoorbeeld door houtrot. Een duurzaam huis begint bij goede isolatie, en zij staan klaar om je te adviseren en te helpen.

Altijd bereikbaar

Of het nu om spoedgevallen, verduurzaming of andere glasgerelateerde zaken gaat, Glasservice Huizinga is jouw betrouwbare partner. Neem contact met ze op via www.glasservicehuizinga.nl of bel 0512-202108.

Met Glasservice Huizinga zijn jouw feestdagen veilig en zonder zorgen!