Zeer ernstig ongeval op de Wartensterdyk

regionaal zo 22 december 2024, 0.09

WARTEN - Zaterdagavond om 22:53 uur heeft er een zeer ernstig ongeval plaatsgevonden op de Wartensterdyk tussen Warten en Wergea. Een auto met vier inzittenden is om nog onbekende reden tegen een boom gebotst, waardoor de hulpdiensten massaal uitrukten.

De politie, meerdere brandweervoertuigen, ambulances en een traumahelikopter waren snel ter plaatse om bijstand te verlenen. Er is één persoon ernstig gewond geraakt, zo laat de politie weten. Alle vier de inzittenden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De schade aan de auto is enorm; er is bijna niets meer van over. De weg is volledig afgesloten voor verkeer terwijl de politie de oorzaak van het ongeval onderzoekt.