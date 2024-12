De herdertjes lagen bij Drachten succesvol in première

lokaal nieuws za 21 december 2024, 19.40

DRACHTEN - Op vrijdag 20 december ging de kerstmusical De herdertjes lagen bij Drachten met groot succes in première. Lokaal talent schitterde op het podium van de Roel Oostrazaal in De Lawei en liet zien wat Drachten te bieden heeft. De familievoorstelling vertelt het verhaal van meester Thijs, die door een gebroken hart een hekel aan kerst heeft gekregen. Hierdoor brengt hij de jaarlijkse kerstmusical van de Sint Jozef School in gevaar. Maar, de leerlingen proberen Kerstmis en misschien zelfs zijn liefdesleven te redden. De voorstelling is nog tot en met zondag 29 december in De Lawei te zien.

Het verhaal

In de voorstelling werken de kinderen van de Sint Jozef School op school aan de jaarlijkse kerstmusical. Dit keer wordt het stuk geregisseerd door meester Thijs. Het probleem is alleen dat meester Thijs een enorme hekel aan kerst heeft. Sinds zijn grote liefde hem vijf jaar geleden op kerstavond verliet, kan Kerstmis en alles wat daarmee te maken heeft hem gestolen worden. Oei! Komt dit allemaal nog goed? Kan de kerstmusical wel doorgaan? En… vindt Thijs zijn grote liefde weer terug deze kerst?

Lokaal talent in de schijnwerpers

In De herdertjes lagen bij Drachten schittert een cast van maar liefst 21 talenten uit Drachten en omgeving. De spelers repeteren al drie maanden lang iedere zondag onder leiding van Wilma Hoornstra en Paul Passchier, zodat ze in december het ultieme kerstgevoel met heel Drachten en omstreken kunnen delen.

Het resultaat van deze inspanning is nu te zien in deze familievoorstelling. "We zijn zo ontzettend trots op de cast! Iedereen stond te stralen als een ware Broadway-ster. Er werd goed gezongen en deze groep acteert echt geweldig. We zijn heel erg blij met hoe het is gegaan vanavond," aldus Paul Passchier en Wilma Hoornstra na het slotakkoord van de première.

De sterke krachten achter de schermen

Deze kerstmusical is de achtste familievoorstelling geschreven door en onder leiding van Wilma Hoornstra en Paul Passchier in opdracht van De Lawei. Hoornstra is de regisseur en choreograaf. De andere helft van het duo, Paul Passchier, is de tekstschrijver en muzikaal leider van de kerstmusical. Sebastiaan Baar en Eelke Besseling zijn verantwoordelijk voor het decor, gebaseerd op een idee van Hoornstra.

De enthousiaste vrijwilligers van het kostuumatelier, onder leiding van Dianne Bonnema, hebben gezorgd voor de tweeënnegentig kostuums die de castleden in deze productie dragen. Het technische team van De Lawei brengt alles tot leven met professioneel licht en geluid.

De herdertjes lagen bij Drachten is nog te zien op:

Zaterdag 21 december om 14.00 uur

Zondag 22 december om 14.00 uur

Donderdag 26 december om 14.00 uur

Vrijdag 27 december om 14.00 en 19.00 uur

Zaterdag 28 december om 14.00 uur

Zondag 29 december om 14.00 uur

Kijk voor meer informatie en kaarten op www.lawei.nl/kerstmusical