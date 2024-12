Jos gaat los: De Haatstraat van Wierum

Heel Noordoost Friesland mag zich schamen. Jazeker, om dat kutdorp Wierum. Waar een handjevol aso's het verpest, aldoor de grens opzoekt en die dan ruimschoots overschrijdt. Telkens dezelfde snotapen.

Terreur in Wierum. Geen kerstaanslag bij de Oosterburen, maar om de hoek: aan de Friese Waddenkust.

Nederland kijkt naar die Friese Flodder-families uit het sociale nieuwbouwstraatje, aan de rand van dat achterlijke dijkdorp van drie-keer-niks en heel Nederland denkt: die zwakbegaafde Friese domoren. Die hebben sinds de moord op Bonifacius nooit meer wat geleerd.

Het dorp bloedt dood, geen hond wil er nog wonen. Met de rug naar de beschaving. Onbehouwen grote bek. Want wij doen het hier al jaren zoals wij dat willen, bemoei je met je eigen!

Dorpsbelang heet dat daar. Rechtpraten wat zo krom is als maar kan. Nieuwkomers die niemand tot last zijn, worden weggetreiterd door hun fijne buren.

Maandenlange ergernissen. Zeg er vooral niks van, want dan lok jij de ellende uit. Jij vraagt er om. Omgekeerde wereld. Pesterijen, ook 's avonds en 's nachts. Om niks. Omdat de buurman een ander kleurtje heeft. Friesland 2024. Hang nog eens wat regenboogvlaggen op!

Carbidbussen, verboden vuurwerk en andere cobra's in andermans tuin. Vinden wij leuk, in Wierum. Moet kunnen. Racistische leuzen, welja! Ons Tumba is vast op kerstvakantie.

Gezag? Autoriteiten waar je niets aan hebt. Die je in de steek laten. Politie? Kom er eens om! Terwijl je daar nog net overeind kan blijven, in je eigen tuin met een bloedende hoofdwond van buren die met bierflessen gooien, begint zo'n mislukte gezagdrager weer over tolerantie en acceptatie.

Die burgemeester: nog niet geschikt voor een baantje bij de Hema, over next level gesproken.

Doodsangsten. De Haadstraat? De Haatstraat zullen ze bedoelen! Vier pagina's vol Wierumse drek vandaag in de dikke kersteditie van de Leeuwarder. Als je enkel maar leest wat daar gebeurt, is je Kerst meteen verpest. Zum kotzen.

