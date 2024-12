Burgemeester sluit oude melkfabriek AldwÃ¢ld voor een jaar

Burgemeester sluit oude melkfabriek Aldwâld voor een jaar

regionaal vr 20 december 2024, 15.17

ALDWALD - De voormalige melkfabriek aan de Husternoard in Aldwâld wordt voor één jaar gesloten. Dat heeft burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân besloten.

Dinsdagochtend trof de politie tijdens een inval een cocaïnewasserij aan bij de voormalige melkfabriek aan de Husternoard in Aldwâld. Burgemeester Johannes Kramer heeft daarop het gebouw per direct gesloten. De sluiting is op grond van artikel 13b van de Opiumwet en geldt voor een periode van twaalf maanden.

De sluiting is bedoeld om herhaling te voorkomen

Handel in en productie van drugs is een zware vorm van ondermijnende criminaliteit en is in strijd met de Opiumwet. Met de tijdelijke sluiting wil de burgemeester een einde maken aan de drugs gerelateerde activiteiten.

"Foar soksoarte aktiviteiten is der yn ús gemeente perfoarst gjin plak. De omjouwing is hjir slim yn gefaar brocht. De risiko's dy't kriminelen nimme kinne fiergeande gefolgen hawwe foar omwenners. Tink oan brân, eksploazjes en giftige dampen. En mooglik geweld."

"Mei in sluting fan 12 moanne jouwe wy in dúdlik sinjaal ôf dat wy optrede tsjin drugskriminaliteit. Foar it strafrjochtlik ûndersyk is de plysje en it Iepenbier Ministearje oan set. Mei it bestjoerlik hanneljen út myn kant wei wol ik de rêst yn de omjouwing herstelle en de iepenbiere oarder en rjochtsoarder hanthavenje." aldus burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân.

De sluiting betekent voorlopig ook het einde van het paintball centrum dat nog in het pand was gevestigd. De eigenaar zou - volgens eigen zeggen - de loodsen verhuurd hebben aan de criminelen. Het complex stond overigens ook al een jaar te koop op Funda.