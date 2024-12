Zo ziet het nieuwe Zwemcentrum De Welle eruit

regionaal vr 20 december 2024, 14.38

DRACHTEN - Na jaren voorbereiding en bijna twee jaar uitvoering was het zover, de oplevering van het nieuwe Zwemcentrum De Welle. Bouwgroep Dijkstra Draisma, Pranger-Rosier Installaties en Lotec leverden vrijdag het gebouw op aan gemeente Smallingerland als opdrachtgever en eigenaar.

Sportbedrijf Drachten kan nu als exploitant verder met het inrichten van het gebouw en dit klaarmaken voor de opening eind januari 2025.

"We zijn ontzettend trots dat deze parel voor het Noorden in Smallingerland staat. Want in dit prachtige, duurzaam gebouwde zwemcentrum kan iedereen de komende decennia terecht, of je nu topsporter bent of recreatief zwemt. Het resultaat mag er zijn en dat was mogelijk dankzij een goede samenwerking met de gemeenteraad, alle aannemers en andere betrokkenen", zei wethouder Pieter van der Zwan.

"Vanuit Dijkstra Draisma zijn we enorm trots dat we dit prachtige zwemcomplex hebben mogen realiseren", vertelde Biense Dijkstra. "Mijn complimenten aan het projectteam en alle betrokkenen die dit project vakkundig en strak volgens planning hebben afgerond! We wensen alle bezoekers en medewerkers veel plezier in hun nieuwe, moderne onderkomen."

Na de oplevering ontving Evert-Jan Siderius (directeur Sportbedrijf Drachten) een grote toegangspas als symbool voor de toegang tot het nieuwe zwemcentrum.

Evert-Jan Siderius: "Nu de gemeente ons de sleutel heeft overgedragen, maken we met ons team het Zwemcentrum helemaal klaar voor gebruik. Zo kunnen onze vaste gasten, kleine waterratjes en vele nieuwe bezoekers binnenkort zelf ontdekken hoe mooi het is geworden."

FOTONIEUWS