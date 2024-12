Best presterende Bibliotheek voor tweede jaar op rij in Drachten

regionaal do 19 december 2024, 12.00

DRACHTEN - Jaarlijks worden met de Deckers-index de resultaten van de 133 bibliotheekorganisaties in Nederland onder de loep genomen. Het doel: bepalen welke organisatie het beste presteert.

Ook dit jaar komt Bibliotheek Drachten | Smallingerland als winnaar uit de bus. Een unieke prestatie, want het is nog nooit voorgekomen dat een Bibliotheek de prijs twee jaar op een rij wint.

De puntenlijst waarop de bibliotheken worden getoetst bestaat in totaal uit vijf onderdelen:

de meeste leden

de meeste uitleningen

de meeste samenwerking met scholen

de meeste activiteiten

en de meeste bezoekers.

Binnen elke categorie worden punten verdeeld. De uitslag van de categorieën wordt gecombineerd tot een top 20.

Dat Drachten wederom als winnaar is gekozen kwam voor de medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek als verrassing. Directeur Rien Vrijenhoek: "Twee jaar achter elkaar de beste is natuurlijk heel erg onverwacht, een enorme opsteker in onze ontwikkeling naar een maatschappelijke educatieve mienskip bibliotheek met hechte samenwerkingen in het onderwijs en de sociale basis."

Het is uniek dat een bibliotheek twee jaar op een rij uitgeroepen wordt tot best presterende bibliotheek van Nederland. Mark Deckers: "De Bibliotheek Drachten | Smallingerland flikt het weer: opnieuw staat ze op nummer één! Dit is uniek in de geschiedenis van de lijst, want zo'n toppositie twee keer achter elkaar is nog nooit eerder vertoond. Elk jaar op al deze factoren bovenmatig goed scoren is een teken van excellente kwaliteit. De gemeente en de inwoners hebben goud in handen met hun bibliotheek!"