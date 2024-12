Sportschool The Gym Harkema breidt uit: Nieuwe verdieping én Hyrox groepslessen

ondernemend nieuws do 19 december 2024, 10.47

HARKEMA - Bij Sportschool The Gym Harkema zitten ze niet stil! Met trots kondigt de sportschool aan dat ze volop bezig zijn met een verbouwing: er komt een compleet nieuwe verdiepingsvloer van bijna 200 m2, speciaal ontworpen voor Hyrox. Als officiële Hyrox partner start The Gym vanaf januari met Hyrox groepslessen, gegeven door gecertificeerde trainers. Hyrox is dé combinatie van fitness en functionele training en geschikt voor sporters van elk niveau.

Mocht je liever Personal training, duo of small group doen? Ook dit is mogelijk.

Meer dan Hyrox alleen

Bij The Gym wordt een breed scala aan sporten aangeboden. Naast Hyrox kun je ook bij The Gym terecht voor kickbokslessen (voor volwassenen en jeugd), Kickboks Workout, Mma (Mixed Martial Arts), Bokszak Workout, Indoor Cycling en Bootcamp.

Vooral de bootcamp-les is erg populair onder ouderen die fit en actief willen blijven. Natuurlijk is er ook alle ruimte voor fitness: de gym beschikt over talloze toestellen, dumbbells en gewichten, zodat je altijd aan je persoonlijke doelen kunt werken.

Actie: 2 maanden gratis sporten!

Om de feestelijke start van het nieuwe jaar te vieren, heeft The Gym een speciale actie: sluit je in januari aan met een jaarabonnement dan sport je de eerste 2 maanden helemaal gratis!

Wil je meer weten of een proefles volgen? Kijk op de thegymharkema.nl of kom langs bij The Gym Harkema en ontdek waarom The Gym dé plek zijn om aan je gezondheid en fitheid te werken.