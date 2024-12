Koninklijke onderscheiding voor inzet bij hockeyclub

regionaal do 19 december 2024, 10.29

DRACHTEN - De Drachtster Karin Jantine Walinga-Brouwer heeft op woensdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger bij de Mixed Hockeyclub De Graspiepers in Drachten. Daarvoor heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Walinga-Brouwer te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Walinga-Brouwer (64) is al ruim vijftig jaar lid van de hockeyclub en zet zich al jaren in als vrijwilliger voor de club. Naast speler was zij trainer en coach en zette zij zich in voor een goede integratie van jeugdleden met diverse achtergronden. Dat heeft gezorgd voor een fijne en veilige omgeving binnen de vereniging. Ook was ze actief betrokken bij de communicatie en administratie van de hockeyclub.

In 2025 bestaat de Mixed Hockeyclub De Graspiepers 65 jaar. Walinga-Brouwer maakt deel uit van de lustrumcommissie die de viering van dit lustrum voorbereidt en organiseert. Al met al beloopt het aantal uren per week de laatste jaren zo'n twintig uur gemiddeld. Haar betrokkenheid bij de club heeft ze overgedragen aan haar kinderen, die ook actief zijn binnen de vereniging.

Burgemeester Fred Veenstra van Smallingerland reikte Walinga-Brouwer het lintje woensdagavond uit tijdens de Algemene Ledenvergadering van de hockeyvereniging.