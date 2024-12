Inwoners met alleen een Wajong-uitkering behouden financieel extraatje

Dantumadiel do 19 december 2024, 10.27 lokaal nieuws

DAMWALD - Inwoners in Dantumadiel met alleen een Wajong-uitkering en een beperkt vermogen hoeven over 2024 toch geen gemeentelijke belastingen te betalen. 'We willen als gemeente onze Wajongers niet langer in onzekerheid laten zitten', aldus wethouder Rommy Kempenaar.

In het verleden ontving iemand met een Wajong-uitkering kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen. Deze groep ontvangt een uitkering omdat ze door ziekte of een beperking niet (volledig) kunnen werken.

Door een extra stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen heeft een aantal Wajongers een te hoog inkomen voor kwijtschelding van o.a. gemeentelijke belastingen. Het extraatje wat deze mensen hebben ontvangen zou opgaan aan gemeentelijke belastingen wat volgens wethouder Kempenaar niet uit te leggen is aan de mensen die het betreft.

Het Rijk werkt aan een structurele oplossing voor dit probleem. 'Onze inwoners hebben recht op duidelijkheid', stelt Rommy Kempenaar. 'Daarom zetten we de aanslag op nul ook al komen ze niet in aanmerking voor kwijtschelding. Hierdoor hoeven de Wajongers de gemeentelijke belastingen niet te betalen.'