Geen oudejaarsfeest in Sense Dokkum

regionaal do 19 december 2024, 10.15

DOKKUM - Er zal tijdens de komende jaarwisseling geen oudejaarsfeest voor jongeren worden georganiseerd in Theater Sense in Dokkum. De organisatie heeft daartoe besloten.

De gemeente Noardeast-Fryslân is nog op zoek naar een alternatief feest maar er is weinig tijd om nog iets te regelen. Het feest gaf altijd invulling aan de behoeftes voor een specifieke doelgroep, namelijk jeugd van rond de 18 jaar.

De feesten worden mede met het doel georganiseerd om de jeugd naar 'binnen te halen' waardoor vandalisme op straat uitblijft.

Inzet Mobiele Eenheid

In de afgelopen jaren liep het in Noardeast-Fryslân meestal alleen uit de hand in de kleinere dorpen. In 2020 en 2021 moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen in Anjum. Dat gebeurde ook in Kollumerzwaag toen er vreugdevuren werden gesticht op de kruising. Vorig jaar moest de ME in actie komen in Ferwert en een dag later in Marrum.

Tradities mogen geen gevaar opleveren

De gemeente hoopt dat tijdens de komende jaarwisseling alles goed zal verlopen. De gemeente juicht evenementen, het carbidschieten, en het branden op een veilige manier op een veilige plek, alleen maar toe. "Tradities mogen echter geen gevaar opleveren voor mensen, dieren, of gebouwen." zo waarschuwt de gemeente ook.

"Het uitgangspunt is daarom ook dit jaar: we bieden zoveel mogelijk ruimte voor tradities, maar we zijn ook duidelijk wanneer iets echt niet mag. Samen met de hulpdiensten maken we heldere afspraken over wat wel en wat niet kan en dat wordt ook dit jaar weer gecommuniceerd richting inwoners." aldus het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. "Dit betekent dat geweld tegen hulpverleners absoluut niet getolereerd wordt en dat het branden op kruispunten en dichtbij gebouwen niet is toegestaan."

"Wij hopen dat we gezamenlijk in het nieuwe jaar kunnen terugblikken op een feestelijk, maar veilig oud en nieuw." aldus het gemeentebestuur.