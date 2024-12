55 nieuwbouwhuizen op voormalige bedrijfsplek AVEK

Achtkarspelen wo 18 december 2024, 17.24 regionaal wo 18 december 2024, 17.24

SURHUISTERVEEN - Op woensdag 18 december heeft de gemeente Achtkarspelen een belangrijke mijlpaal bereikt in haar woningbouwambitie. Samen met ontwikkelaar Fryske Grûn B.V., vertegenwoordigd door de heren Kok, werd een anterieure overeenkomst getekend voor de herontwikkeling van de voormalige bedrijfslocatie AVEK aan de Groningerstraat 98 in Surhuisterveen.

Nu kan de ruimtelijke procedure worden voorbereid. Na vergunningverlening kan de projectontwikkelaar beginnen met de bouw. Het project voorziet in de bouw van 55 woningen, waaronder sociale huurappartementen, betaalbare koopwoningen en vrijesectorwoningen.

Belangrijke stap

"We zijn blij dat deze ontwikkeling nu echt van start kan gaan," zegt wethouder Lea van der Tuin. "Dit plan sluit perfect aan bij onze ambitie om meer woningen te realiseren in de gemeente. Het is een mooie herbestemming van een historische locatie."

De plannen omvatten niet alleen woningen, maar ook een groenvoorziening met een vijver in het midden van het gebied. Nieuwe toegangswegen vanaf de Warreboslaan en Surventolaan maken het gebied goed bereikbaar. De sportschool op de locatie blijft zoals hij is en maakt geen onderdeel uit van het plan.

Trots op transformatie

De heren Kok, de initiatiefnemers en nazaten van de oorspronkelijke oprichter van AVEK, zijn trots op de samenwerking met de gemeente. "Het is bijzonder om onze voormalige bedrijfslocatie op deze manier nieuw leven in te blazen. We kijken uit naar de realisatie van dit woningbouwproject."

Historie van AVEK

De locatie aan de Groningerstraat heeft een rijke geschiedenis. Al sinds 1932 produceerde AVEK hier hoogwaardige bedden en matrassen. Het familiebedrijf, dat ooit begon onder leiding van oprichter Roelf Kok, heeft inmiddels een nieuwe fabriek op steenworp afstand geopend. Deze moderne faciliteit is volledig duurzaam gebouwd en bereidt het bedrijf voor op de toekomst. Met deze ontwikkeling wordt een historische plek in Surhuisterveen opnieuw een levendig onderdeel van de gemeenschap.