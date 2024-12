Leeuwardense (30) veroordeeld voor weigeren bloedproef

regionaal wo 18 december 2024, 14.05

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Leeuwarden (30) is door de politierechter vrijgesproken van het rijden zonder geldig rijbewijs en het vertonen van gevaarlijk rijgedrag.

"Gevaar en hinder veroorzaken"

Op 30 november vorig jaar was de vrouw op de Wâldwei bij Drachten, bij een aanrijding waarbij meerdere voertuigen waren betrokken, op een andere auto gebotst. De officier van justitie had haar gedagvaard voor het 'gevaar en hinder veroorzaken' op de weg.

Rijbewijs een dag eerder geschorst

Verder had de vrouw gereden terwijl haar rijbewijs ongeldig was verklaard. Voor dat feit vorderde de officier meteen al een vrijspraak: het rijbewijs was een dag voor de aanrijding geschorst, vanwege een veroordeling door de politierechter. Pas drie weken later werd ze daarvan op de hoogte gebracht.

In een slip geraakt

De advocaat van de Leeuwardense betoogde betoogde dat de auto van zijn cliënte simpelweg in een slip was geraakt. Ze kon er niets aan doen dat ze op een ander voertuig was gebotst. Daar gingen zowel de rechter als de officier in mee.

Een paar dagen eerder drugs gebruikt

Maar de rechter achtte wel bewezen dat de vrouw had geweigerd mee te werken aan een bloedproef. Daar draaide ze ook niet omheen: ze zei dat ze in paniek was geraakt. Ze had een paar dagen eerder drugs gebruikt, ze was bang dat dat alsnog aan het licht zou komen. Voor het weigeren kreeg ze een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar.