Auto belandt in sloot langs Saatsenwei

regionaal di 17 december 2024, 20.03

INGWIERRUM - Een automobilist is dinsdagavond met zijn auto in een sloot terechtgekomen langs de Saatsenwei bij Ingwierrum. De automobilist raakte niet gewond.

De politie en een ambulance werden met spoed opgeroepen voor het ongeval. De automobilist reed over de Saatsenwei vanuit Ingwierrum in de richting van Eanjum. Door een onbekende oorzaak raakte hij met zijn auto in de berm.

De man is in de ambulance gecontroleerd op verwondingen, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Hij is door de ambulance thuisgebracht. Bergingsbedrijf Boersma heeft de auto geborgen.

FOTONIEUWS