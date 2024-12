Dorpshuis Burum krijgt nieuwe keuken voor 'Lekker ite mei Renze'

regionaal di 17 december 2024, 18.05

BURUM - Het dorpshuis Toutenburg in Burum kan rekenen op een flinke opknapbeurt van de keuken, dankzij een subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF). De huidige keuken, die stamt uit 1979, wordt volledig vernieuwd om de belangrijke sociale functie van het dorpshuis te kunnen blijven vervullen.

In het dorp met ongeveer 700 inwoners is het dorpshuis de enige horecagelegenheid en vormt daarmee letterlijk 'it libjend hert fan Boerum'. De keuken speelt hierin een centrale rol, mede dankzij dorpshuisbeheerder Renze Poortinga. Elke zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur staan dorpsbewoners in de rij voor een patatje of snack, waarbij het sociale aspect minstens zo belangrijk is als het eten zelf.

Poortinga staat niet alleen op zaterdagen in de keuken maar ook bij feesten en partijen staat hij achter het fornuis staat. Het dorpshuis trekt bezoekers van binnen en buiten het dorp, en biedt onderdak aan zo'n vijftien lokale verenigingen en samenwerkingsverbanden.

De vernieuwing van de keuken kost in totaal 133.266 euro. Het Iepen Mienskipsfûns draagt hieraan 40.000 euro bij. Het project is één van de negen initiatieven in Noordoost-Friesland die in de tweede openstellingsperiode van 2024 zijn gehonoreerd. In totaal heeft het IMF voor deze ronde 173.208 euro toegekend aan verschillende leefbaarheidsprojecten in de regio.