DamwÃ¢ld krijgt openbare schaak- en damtafels

Damwâld krijgt openbare schaak- en damtafels

lokaal nieuws di 17 december 2024, 18.00

DAMWALD - Het dorpsleven in Damwâld krijgt een nieuwe impuls met de komst van drie openbare schaak- en damtafels. Dit initiatief van de Vereniging van Dorpsbelangen Damwâld heeft als doel om mensen van alle leeftijden samen te brengen in de buitenlucht voor een potje schaak of dammen.

De tafels worden geplaatst op drie strategische locaties in het dorp, waaronder in de buurt van het seniorencomplex. Dit maakt het voor ouderen gemakkelijk om deel te nemen aan deze laagdrempelige activiteit.

Het project is niet alleen gericht op het stimuleren van ontmoetingen tussen dorpsbewoners, maar draagt ook bij aan het tegengaan van eenzaamheid en het fit houden van het brein.

"Met deze schaak- en damtafels willen we de sociale cohesie in ons dorp versterken," licht de Vereniging van Dorpsbelangen toe. "Het biedt een mooie gelegenheid voor jong en oud om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn met deze klassieke denksporten."

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie Fryslân. Van de totale investering van 15.200 euro draagt het fonds 4.500 euro bij. Het IMF is een provinciaal subsidieproject dat initiatieven ondersteunt die Friesland mooier maken. Voor de periode 2024-2027 heeft de provincie in totaal 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de 'mienskip'. Twee keer per jaar kunnen dorpen, wijken of initiatiefgroepen subsidieaanvragen indienen.