Jobinder stopt proef met opstapplaatsen en grotere bussen

regionaal di 17 december 2024, 16.19

DAMWALD - Een proef voor de aanpassing van het leerlingenvervoer door Jobinder is voorlopig van de baan. Dat heeft mobiliteitsbureau Jobinder bekendgemaakt.

Jobinder wilde na de kerstvakantie grotere bussen en vaste opstapplaatsen inzetten voor het leerlingenvervoer. Dit plan leverde veel reacties op, vooral van ouders en raadsleden. De protesten, waaronder petities, waren voor het bestuur van Jobinder reden om opnieuw te overleggen met de vervoerders.

Zoals bestuursvoorzitter Kees Wielstra eerder aangaf, is Jobinder niet doof voor deze geluiden. Er is in de afgelopen dagen hard gewerkt aan een andere oplossing.

Nieuwe afspraken met vervoerders

Jobinder heeft samen met de gecontracteerde vervoerders een oplossing gevonden om het leerlingenvervoer de komende tijd uit te voeren zoals kinderen en ouders dat gewend zijn. Er zijn afspraken gemaakt met de vervoerders over de benodigde capaciteit.

"Als er in de toekomst alsnog een andere oplossing nodig is, wordt dat goed en tijdig voorbereid in overleg met ouders en vervoerders." zo laat Jobinder weten.

Plan met opstapplaatsen gaat voorlopig niet door

De routes met opstapplaatsen waren bedoeld als oplossing voor het capaciteitsgebrek op de korte termijn, maar ook om ruimte in te bouwen voor eventuele extra groei van het leerlingenaantal tot de nieuwe aanbesteding van het vervoer. De extra capaciteit aan busjes is voorlopig voldoende om het huidige aantallen leerlingen te kunnen vervoeren.

Jobinder gaat de komende maanden aan de slag om goed voorbereid te zijn op eventuele groei van de aantallen in de toekomst.

Vooruitblik

Het bestuur van Jobinder is blij met deze tegemoetkoming door de vervoerders die hiermee meer leveren dan zij contractueel verplicht zijn. Met deze oplossingen verwacht Jobinder dat er voor het schooljaar 2024-2025 voldoende capaciteit zal zijn. Jobinder werkt ook aan een nieuwe aanbesteding voor het vervoer na 2026, waarin onder meer nieuwe afspraken worden gemaakt over capaciteit. Dit proces zal naar verwachting in augustus 2025 worden afgerond.