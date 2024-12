'Eabe Skroat fan Burgum' een daverend succes

lokaal nieuws di 17 december 2024, 11.06

BURGUM - Het alom bekende verhaal van Scrooge werd dit jaar speciaal voor Burgumer Muziekvereniging Legato omgetoverd tot een hedendaags verhaal met Burgum als basis. Het samenspel van fanfaremuziek, theater, zang en film zorgde voor een spectaculaire avond.

Driemaal uitverkocht en met een prachtige kerstboodschap: "It is moai om wat te hawwen, mar it is noch moaier om wat te jaan!"

Wie zich afgelopen weekend op de Bulthuissingel begaf, waande zich terug in de tijd. De vele figuranten en theatermakers zorgden voor een winterse Dickenssfeer. Alle drie de avonden had het publiek er zin in en waren de eerste gasten, ondanks de kou, ruim op tijd aanwezig om ook eerst te genieten van dit schouwspel buiten.

Eenmaal binnen werd het publiek onthaald in 2024 met een vrolijk groepje Kerstnacht-blazers. De vrolijke noot versterft echter snel; Burgum wordt geteisterd door een verschrikkelijke man genaamd Eabe Skroat. In deze tijd van oorlog in Oekraïne, tekorten in de zorg en gebrek aan fatsoenlijke starterswoningen, houdt deze vrek Burgum in zijn greep.

Gelukkig komt de misantroop uiteindelijk tot inkeer en stelt hij zijn hart open. En juist dat, een open hart, verbinding en mienskip zijn in deze donkere dagen voor Kerst zo belangrijk! Zonder alle medewerkers, figuranten, vrijwilligers en natuurlijk het publiek was dit niet mogelijk geweest. Legato kan nu terugkijken op drie zeer geslaagde voorstellingen van "Eabe Skroat fan Burgum".